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Певица Оля Цибульская рассказала, что делать тем, кто в нее влюблен

16:55, 25 июня 2020
Звезды
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Оля создала опросник / фото instagram.com/cybulskaya

В инста-сториз певица опубликовала опросник, в котором все желающие могли задать ей вопрос. Один из подписчиков поинтересовался, что делать, если он влюблен в звезду. На что Оля предложила ему стать эклером, так как она их очень любит.

Оля ответила на вопрос / фото instagram.com/cybulskaya

Как сообщал УНИАН, ранее Цибульская снялась без трусов в откровенном платье.

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