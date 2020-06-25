Певица Оля Цибульская рассказала, что делать тем, кто в нее влюблен

Цибульская посоветовала стать эклером.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, что делать тем, кто в нее влюблен.

В инста-сториз певица опубликовала опросник, в котором все желающие могли задать ей вопрос. Один из подписчиков поинтересовался, что делать, если он влюблен в звезду. На что Оля предложила ему стать эклером, так как она их очень любит.

Как сообщал УНИАН, ранее Цибульская снялась без трусов в откровенном платье.

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