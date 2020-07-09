"Горячая штучка": известная певица показала стройную фигуру в "леопарде"

Цибульская надела модный купальник этого сезона.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в купальнике.

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Звезда выбрала смежный купальник с модным леопардовым принтом. Несмотря на то, что купальник смежный, спинка в нем открыта. Стоит отметить, что такой фасон идеально подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги Цибульской.

"Леопардовый принт: да или нет? Терпеть не могу шопинг. Он отнимает море времени, а еще провоцирует освобождать место для новых вещей. Без истории, без эмоций... просто с ценниками. Поэтому я посылаю туда своего стилиста. Но втайне сама захожу в странные магазины за рубежом и вновь позволяю себе волшебные речи. Потому туфли от Гуччи, купленные на последние деньги в Париже, стоят миллиард поцелуев до утра под Лувром и тысячи историй, которые можно будет рассказать детям только после 18-ти. Потому что мама еще и горячая штучка", - написала Оля.

Как сообщал УНИАН, известная украинская певица и ведущая снялась без трусов в откровенном платье.

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