Певица очень боялась, что по дороге оккупанты могут их расстрелять.

Украинская певица Оля Цибульская рассказала, что с приходом войны в Украину ее жизнь перевернулась с ног на голову. Первая мысль, которая у нее была после того, как она услышала первые взрывы - это где ее сын Нестор.

"Я забежала в его комнату, мы с мужем стояли как вкопанные, не понимая, что делать дальше. Я надеялась, что это страшный сон и сейчас проснусь. Взрыв был настолько сильным, что все автомобильные сигнализации начали кричать одновременно. Это был животный страх и онемение", - рассказала Цибульская в интервью УНИАН.

Позже певица рассказала, что приняла решение уехать из Киева, чтобы отвезти ребенка в более безопасное место.

Так, в программе "Зірковий шлях" артистка рассказала, что утром 24 февраля они вышли на паркинг и увидели много танков, а в квартале от их дома оккупанты переехали автомобиль с мужчиной.

"Было очень страшно, потому что были рассказы о расстрелах со стороны Житомирской трассы. Я боялась, что нас могут остановить и расстрелять. Больше всего боялась, что Нестор может это увидеть и не пережить", - призналась Цибульская.

Напомним, ранее украинская певица Оля Цыбульская в интервью УНИАН рассказала, как пережила первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, общается ли она с опальными звездами, которые предпочли карьеру в России, и объяснила, почему остается в Украине, несмотря на активные боевые действия и опасность.

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