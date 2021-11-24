Актриса решила поэкспериментировать со своим внешним видом.

Украинская актриса Ольга Сумская сняла видео в инста-сториз, использовав маску, которая кардинально изменила ее лицо. Инста-маска изменила разрез глаз и их цвет, выделила скулы и увеличила губы.

После того как Ольга увидела свое лицо после такой "пластики" она ужаснулась. Актриса пыталась закрыть лицо руками. Также она показала в таком образе и своего супруга Виталия Борисюка.

Отметим, ранее звезда рассказывала, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. При этом она часто обращается за помощью к косметологам, чтобы поддерживать здоровый вид лица. Также Сумская говорила и о том, что не пытается скрывать морщины.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала, как экс-супруг узнал о ее измене с Виталием Борисюком.

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Автор: Диана Могилевич