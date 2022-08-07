При этом она призвала не устраивать травлю русскоязычных украинцев.

Известная украинская звезда театра и кино Ольга Сумская заявила, что русский язык сейчас - это язык оккупанта.

Об этом она призналась в интервью Славе Демину.

"Как может быть после таких кровавых событий? Только так. Все, что касается их кровавой культуры - это так и есть. Я не знаю, сколько должно пройти поколений для того, чтобы это как-то перемололось. Оно никогда не забудется. А может и вообще это уже такой процесс неотвратимый", - ответила она.

Звезда также подтвердила, что можно быть русскоязычным патриотом. Сумская вспомнила случаи травли переселенцев из-за русского языка и назвала их "самым обидным, что может быть".

"Мы должны пресекать такие ужасные проявления неуважения к нашим соотечественникам. Эти города и люди ни в чем не виноваты. Так сложилось исторически, что это русскоязычные города. Но они так же любят Украину, как мы и все вокруг", - добавила она.

Напомним, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан резко отреагировал на вопрос о ведении своих соцсетей на русском языке.