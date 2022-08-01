Андре Тан призвал украинцев "не трогать своих".

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который в марте перешел на пошив бронежилетов и теплой одежды для ВСУ, резко отреагировал вопрос о ведении своих соцсетей на русском языке.

Об этом он написал в InstaStories.

В ответ Тан обвинил некоторых украинцев в "нападении на своих же" на фоне того, как вся страна скорбит и плачет. Дизайнер признался, что стал получать много оскорбительных сообщений из-за русского языка на своей странице.

"Почему человек должен думать и видеть мир так, как видите его вы? Я украинцев родом из Харькова. Разговаривал всю жизнь на русском языке. Прекратите поднимать тему языка в соцсетях. В нашей свободной стране отсутствует эта проблема! Не кусайте своих же!", - написал он.

Тан подчеркнул, что Украина сейчас демонстрирует свою свободу всему миру.

"Я умею справлять с подобным поведением людей. Но другого вы такими действиями можете довести до предела. Кричите в подушку! Бейте посуду! Но не трогайте своих!", - добавил дизайнер.

Ранее популярную ведущую Машу Ефросинину и певицу Олю Полякову раскритиковали за нежелание вести свой YouTube-проект на украинском языке. В свое оправдание звезды заявили, что у них якобы нет "химии" с государственным языком и им трудно выражать свои мысли на нем.