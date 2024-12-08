Она также рассказала, какие шаги делает к примирению.

Известная украинская актриса Ольга Сумская заговорила о старшей сестре Наталье Сумской. В частности, она ответила, удалось ли наладить общение с ней после конфликта.

Известно, что Наталья в начале войны осудила выбор старшей дочери Ольги жить в стране-агрессоре и разорвала с семьей сестры все связи. Однако журналистка решила поинтересоваться, возможно ли их примирение, и соберутся ли они всей семьей за рождественским столом. Актриса ответила, что делает шаги к примирению, но пока Наталья не идет с ней на контакт.

"Я жду от нее этого звонка и если он прозвучит, то я буду счастлива. Я периодически ей звоню. Во сне я вижу нашу встречу, и часто", - прокомментировала Сумская в интервью программе "Невероятная правда о звездах".

К слову, Ольга Сумская ранее рассказывала, что Наталья публично не поздоровалась с ней. Это произошло во время награждения Шевченковских лауреатов в театре Ивана Франко в этом году.

"Все здороваются, сестра не поворачивает голову, и это все видят. Можно хотя бы кивнуть или что. Как можно это воспринимать? Это больно! Я готова общаться, я люблю ее, как и раньше. Это тот человек, который привел меня в эту профессию. Это моя вторая мама", - отмечала Ольга.

Также известно, что сын Сумской-старшей - Вячеслав Хостикоев - поссорился со своей звездной тетей. Мужчина осудил действия двоюродной сестры, которая живет в РФ, а Ольга в ответ вступилась за дочь.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская обратилась к старшей дочери, которая живет в РФ.

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