Актриса уверена в нашей победе.

Украинская актриса Ольга Сумская показала знак победы Украины в войне, которую 24 февраля развязала Россия.

В своем Instagram она опубликовала фото аистов, которые свили себе гнездо на крыше почти разрушенного оккупантами дома. По словам Сумской, для нее это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться.

"Аисты вернулись! Для меня это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться! Украина победит", - написала Ольга.

"Это самая трогательная фотография войны", "Говорят, что аисты не прилетают, когда война. Это хороший знак", "Верим в победу", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала о бомбардировке театра в Мариуполе.

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