16 марта русские нанесли удар в сердце Мариуполя – драматический театр. Тогда в бомбоубежище театра прятались несколько сотен мирных мариупольцев.

Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов. Они беспощадно убивают наших защитников и гражданских людей, не позволяют организовать гуманитарные коридоры. 16 марта россияне нанесли удар в сердце Мариуполя – драматический театр.

Украинская актриса Ольга Сумская в Instagram обнародовала видео разрушенного театра в Мариуполе, в котором от обстрелов прятались сотни мариупольцев.

Тогда в бомбоубежище театра прятались несколько сотен мирных мариупольцев. Но русская орда не пожалела никого. Российские боевики сбросили бомбу и все те, кто пытался спастись от нашествия, оказались под завалами.

"Масштаб трагедии Мариуполя не имеет границ... Когда смотрю на разрушенный театр, будто слышу голоса мариупольцев, погребенных живыми под этими обломками... Новые страшные кадры разрушенного русскими Мариупольского драматического театра. Страшное горе, которое ничто в мире не может утешить ... " - написала Сумская под видео.

Как сообщал УНИАН, Ольга Сумская оправдывает свою старшую дочь Антонину Паперную, которая проживает в Москве и молчит о войне в Украине. По словам Сумской, Антонина переживает из-за войны в Украине и регулярно звонит своим близким.

Напомним, 12 апреля морпехи Мариуполя записали видео, в котором сообщили, что город во вражеском кольце и блокаде, однако они не оставили свои позиции, остаются верными родной земле. Сейчас защитники героического Мариуполя остались без боеприпасов и продовольствия, однако не теряют веру в победу. Именно вера помогает нашему народу в борьбе с жестокими оккупантами.

Бомбардировка Мариуполя: что известно

16 марта русские войска сбросили бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за длительного обстрела долго время не было информации о пострадавших.

По состоянию на 25 марта стало известно, что в здании театра могли погибнуть около 300 человек.

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