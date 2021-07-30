Ольга Сумская показала себя обнаженной и беременной (фото)

В комментариях поклонники артистки пишут, что она за эти годы вообще не изменилась.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась со своими поклонниками архивным фото, на котором позирует обнаженной. Читайте такжеОльга Сумская в купальнике станцевала перед мужем-именинникомЗвезда на своей странице в Instagram опубликовала кадр 19-летней давности. На снимке Сумской 35 лет, она позирует полностью обнаженной и беременной. Тогда артистка ждала вторую дочь Анну Борисюк. "2002 год ... беременная Аней❤️", - написала Ольга. Личная жизнь Ольги Сумской Первым мужем Ольги Сумской стал актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась дочь Тоня. Но супруги развелись. Ольга Сумская познакомилась со своим вторым мужем Виталием Борисюком на съемочной площадке. Пара уже более двадцати лет вместе, у них есть общая дочь Аня. Автор: Ольга Робейко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter