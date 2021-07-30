Украинская актриса Ольга Сумская поделилась со своими поклонниками архивным фото, на котором позирует обнаженной.
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На снимке Сумской 35 лет, она позирует полностью обнаженной и беременной. Тогда артистка ждала вторую дочь Анну Борисюк.
"2002 год ... беременная Аней❤️", - написала Ольга.
Личная жизнь Ольги Сумской
Первым мужем Ольги Сумской стал актер Евгений Паперный, в браке с которым родилась дочь Тоня. Но супруги развелись.
Ольга Сумская познакомилась со своим вторым мужем Виталием Борисюком на съемочной площадке. Пара уже более двадцати лет вместе, у них есть общая дочь Аня.