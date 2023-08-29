Актриса пришла к врачу на не очень приятную процедуру.

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками, что она была вынуждена обратиться к врачу после двух отыгранных спектаклей.

Как рассказала знаменитость, у нее сел голос. Поэтому она пришла к доктору на одну не очень приятную процедуру, чтобы восстановить голосовые связки.

"Друзья, что сейчас будет… Сейчас будет заливка! Проработала два спектакля и немного посадила голос. Сразу обратилась к профессионалам", - рассказала Сумская.

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Так, доктор с помощью шприца залила в горло актрисы лекарство. Сумская надеется, что оно поможет ей вернуть голос.

"Надеюсь, что благодаря такой заливке я доиграю в туре наш спектакль", - добавила Ольга Вячеславовна.

Стоит отметить, что сейчас Ольга Сумская вместе с другими известными актерами гастролирует по Украине со спектаклем "За двумя зайцами". На днях они выступили в Полтаве, а впереди их ждет еще ряд городов.

Напомним, ранее Элтон Джон попал в больницу после несчастного случая. Он упал в своем доме, в результате чего получил травмы.

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