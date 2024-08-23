Актриса ответила на хейт, который посыпался на ее дочь.

Известная украинская актриса Ольга Сумская встала на защиту старшей дочери, актрисы Антонины Паперной, которая живет в России и молчит о войне. Артистка ответила на упреки своего племянника, звезды "Скаженого весілля" Вячеслава Хостикоева, который критикует сестру.

Ранее актер осудил молчаливую позицию Паперной. Он возмущен ее поступками и тем, что она уже много лет живет в РФ. Хостикоев рассказывал, что Антонина из-за своих взглядов даже не смогла покинуть Россию, когда умерла их бабушка. Он упрекнул сестру, что ее не было на похоронах женщины. По словам Вячеслава, он пытался связаться с актрисой, но она не отвечала ему.

Сумская отреагировала на заявления племянника и отметила, что Паперная якобы не могла приехать в Украину. Она сказала, что последний раз дочь была на родине в 2021 году.

"Он дал интервью. И так рассказывать, так откровенно об этом говорить и апеллировать, почему Тоня не была на похоронах мамы... Как может долететь Тоня на похороны, если началось полномасштабное вторжение? Тоня прилетела на один день еще тогда, в 2021 году, на последний день рождения мамы, 14 октября. Но был ли Слава на дне рождения? Ну, звонок - это одно, а прийти и обнять, и поздравить - это другое", - рассказала Сумская.

Знаменитость добавила, что на похоронах матери вообще никого не было, кроме нее, ее мужа и младшей дочери. Ольга говорит, что в этот тяжелый день все должны были быть вместе, но Хостикоев и его родители проигнорировали похороны.

"Поэтому, уважаемые хейтеры, правда - она страшнее", - подытожила актриса.

Как известно, Паперная еще до 2014 года уехала жить в РФ. Даже после нападения россиян на Донбасс и с началом полномасштабного вторжения она никоим образом не высказывалась о войне. Антонина в браке с российским актером Владимиром Яглычем. Она продолжает строить карьеру в стране-агрессоре и, похоже, не планирует возвращаться в Украину.

Напомним, ранее Антонина Паперная впервые за долгое время вышла на связь. Она опубликовала новые фото в сети.

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