Куриленко показала лицо без макияжа / instagram.com/olgakurylenkoofficial
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пикантный снимок.
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На фото девушка позирует, лежа на сером диванчике. Стоит отметить, что звезда предстала перед камерой абсолютно голой. Волосы она распустила, а взгляд подняла вверх.
Интересно, что Ольга часто публикует фотографии, где показывает свое лицо без макияжа. Фанаты ценят честность и искренность актрисы.
Куриленко показала лицо без макияжа / instagram.com/olgakurylenkoofficial
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