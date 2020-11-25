Актриса показала пикантный снимок.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пикантный снимок.

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На фото девушка позирует, лежа на сером диванчике. Стоит отметить, что звезда предстала перед камерой абсолютно голой. Волосы она распустила, а взгляд подняла вверх.

Интересно, что Ольга часто публикует фотографии, где показывает свое лицо без макияжа. Фанаты ценят честность и искренность актрисы.

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Автор: Диана Могилевич