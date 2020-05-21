"Женщина-мечта": Куриленко позировала в откровенном купальнике (фото)
09:07, 21 мая 2020Звезды
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Украинская "девушка Бонда" порадовала поклонников новым снимком.
Ольга Куриленко / Фото: Instagram Ольги Куриленко
Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новым фото.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Надеюсь, скоро вернемся к съемкам", - подписала снимок артистка.
Отметим, что на фото Куриленко позирует в купальнике-бандо ягодного цвета. А на голове у нее соломенная шляпка, украшенная небольшим цветком.
Поклонникам пришлось по душе новое фото знаменитости, они усыпали актрису комплиментами: "Ты моя самая любимая звезда", "Невероятно", "Великолепно", "Женщина-мечта", - написали фолловеры.
Напомним, ранее Куриленко опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена совершенно без макияжа и без прически.
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