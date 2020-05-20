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Нерасчесанная и без мейкапа: Куриленко поразила натуральной красотой (фото)

09:07, 20 мая 2020
Звезды
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Ольга Куриленко / Фото: Instagram Ольги Куриленко

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Куриленко показалась совершенно без макияжа и со спутанными волосами.

"Вот такая у меня теперь чёлка", - прокомментировала актриса.

Однако неряшливый вид звезды совершенно не испугал поклонников, они отметили натуральную красоту Куриленко:

"Вот молодец. Другие знаменитости без тонны макияжа на свет не вылезут.... а тут";

"Оля, вся твоя красота в естественности";

"Очень милая челка";

"Кудряшка-милашка", - так фолловеры прокомментировали снимки актрисы.

Как сообщал УНИАН, недавно Куриленко сообщила, что во время карантина сама себе стрижет челку.

Ольга Куриленко / Фото: Instagram Ольги Куриленко

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Теги: #актриса#фото