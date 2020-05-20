Нерасчесанная и без мейкапа: Куриленко поразила натуральной красотой (фото)

Украинская "девушка Бонда" не стесняется показываться публике без тонны макияжа.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новыми фото.

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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Куриленко показалась совершенно без макияжа и со спутанными волосами.

"Вот такая у меня теперь чёлка", - прокомментировала актриса.

Однако неряшливый вид звезды совершенно не испугал поклонников, они отметили натуральную красоту Куриленко:

"Вот молодец. Другие знаменитости без тонны макияжа на свет не вылезут.... а тут";

"Оля, вся твоя красота в естественности";

"Очень милая челка";

"Кудряшка-милашка", - так фолловеры прокомментировали снимки актрисы.

Как сообщал УНИАН, недавно Куриленко сообщила, что во время карантина сама себе стрижет челку.