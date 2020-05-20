Нерасчесанная и без мейкапа: Куриленко поразила натуральной красотой (фото)
Известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новыми фото.
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Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Куриленко показалась совершенно без макияжа и со спутанными волосами.
"Вот такая у меня теперь чёлка", - прокомментировала актриса.
Однако неряшливый вид звезды совершенно не испугал поклонников, они отметили натуральную красоту Куриленко:
"Вот молодец. Другие знаменитости без тонны макияжа на свет не вылезут.... а тут";
"Оля, вся твоя красота в естественности";
"Очень милая челка";
"Кудряшка-милашка", - так фолловеры прокомментировали снимки актрисы.
Как сообщал УНИАН, недавно Куриленко сообщила, что во время карантина сама себе стрижет челку.