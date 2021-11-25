Финалистка проекта назвала главного конкурента.

Украинская фехтовальщица, финалистка проекта "Танцы со звездами" Ольга Харлан в эксклюзивном интервью УНИАН рассказала о своих главных конкурентах, а также о том, что ей помогает двигаться вперед.

Отметим, в воскресенье, 28 ноября, за победу в проекте будут сражаться сразу три пары - Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук, Артур Логай и Анна Карелина.

"И Костя Войтенко, и Артур Логай – сильные конкуренты. Поэтому борьба сложнее, но от этого и интереснее. Конкуренция делает меня сильнее, они придают вдохновения для борьбы с ними. Мне помогает идти дальше вера в себя. Я верю, что мы можем победить, хотя мне очень нравятся танцы ребят", - сказала Харлан.

Читайте такжеЗамок в подарок: 5 знаменитых украинок, которые вышли замуж за миллионеровТакже спортсменка призналась, что в борьбе за победу ей помогает спортивная закалка.

"Безусловно, спортивная закалка помогает в борьбе за кубок, в борьбе с собой. Потому что, на самом деле, очень большая нагрузка. Я со спорта научена и заточена на то, что даже если доходишь до какого-то лимита, нужно все-таки находить в себе силы проходить этот лимит и идти дальше", - добавила Харлан.

Напомним, ранее Ольга Харлан и Дима Дикусар рассказали о разногласиях в паре.

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Автор: Диана Могилевич