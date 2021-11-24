Ольга Харлан считает себя очень упертой.

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозный суперфинал главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами". В преддверии решающего воскресенья финалисты шоу олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар посетили студию "Твоего дня". Звездная пара откровенно рассказала, с какими трудностями столкнулись на пути к суперфиналу, как быстро нашли общий язык и из-за чего могут спорить.

Оля откровенно призналась, что не ожидала, что дойдет в шоу так далеко. В начале проекта спортсменка думала, что будет танцевать до 5-6 эфира, ведь у нее не было большой поддержки аудитории, по сравнению с представителями шоу-бизнеса, да и танцевать она совсем не умела.

"Но я верила, что благодаря своей работе и тандему с Димой я смогу научиться танцевать и пройти дальше. Я не привыкла сдаваться", - поделилась Оля.

Читайте такжеЗамок в подарок: 5 знаменитых украинок, которые вышли замуж за миллионеровА вот Дмитрий Дикусар с первого дня не сомневался, что их пара пройдет в суперфинал и сможет победить.

"Когда мне сказали, что я буду танцевать с олимпийской чемпионкой Олей Харлан, и я увидел наши фамилии рядом, то почувствовал, что для меня это большая честь. Я знаю Олю уже несколько месяцев и все равно каждый раз ловлю себя на мысли, что я танцую со спортсменкой номер один в мире. Я верю в этого человека и в победу на 100%", – поделился Дмитрий Дикусар.

Оля добавила, что профессиональная химия состоялась между партнерами на первой репетиции, однако призналась, что иногда у них бывают расхождения взглядов:

"Я упряма и это нормально. Признаюсь, что у меня болят ноги в туфлях и на репетиции я акцентировала на том, что в воскресенье эфир и я должна привыкнуть. Дима же настаивал, что я должна их снять и репетировать в кроссовках, чтобы оттачивать движения, а не отвлекаться на боль. В конце концов, я прислушалась к Диме и переобулась, но немного споров все же было", - вспомнила Оля.

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Автор: Диана Могилевич