Полина Никитина показала в видеоработе эмоциональные кадры о войне.

Старшая дочь звездных супругов Юрия Никитина и Ольги Горбачевой Полина решила идти по стопам своих звездных родителей и заниматься музыкой. Сейчас она выпустила свою дебютную композицию, получившую название "Gotham". Полина показала в клипе кадры войны в Украине.

Клип полностью анимирован. Иллюстратором выступил украинец Иван Кипибида. Он изобразил в видеоработе разрушенные российскими оккупантами города и села, летящие в жилье мирных жителей ракеты, метро, в котором прячутся люди, российская военная техника на улицах наших городов с российской свастикой.

"Так меланхолическая мелодия Мартина затянула Нору в темный мир города Готхэм, где действовал Бэтмен. Она написала текст к песне, чтобы передать миру месседж, который люди бы на Западе легко поняли: Gotham – это город-призрак, в который Россия пытается превратить украинские города", - прокомментировала Полина Никитина.

Она уточнила, что песню записывала без профессионального оборудования.

"Gotham" записывался буквально под одеялом при отсутствии профессионального оборудования и собирался друзьями по всему миру в разных временных зонах. "Gotham" должен стать реальным саундтреком к этому Хэллоуину. Для тех, кто его празднует. Мир не должен забывать, что пока они популяризируют праздник страха через свою фантазию, самое страшное происходит в настоящей жизни каждого украинца", - добавила Полина.

Продюсером клипа выступил отец девушки Юрий Никитин.

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