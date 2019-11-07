Алена Винницкая призналась, что лежала в психиатрической больнице

Артистка объяснила, почему сделала перерыв в карьере.

Певица и ведущая Алена Винницкая, которая сообщила, что разошлась с мужем, рассказала, почему решила взять перерыв в своей музыкальной карьере.

Читайте также"Руки выдают": Вера Брежнева показала, как выглядит без фотошопа

Как призналась артистка, у нее случилось "профессиональное выгорание". "Я в шоу-бизнесе почти 20 лет. За это время человек может устать, вымотаться. И я не просто артист, а еще и автор-исполнитель - сама себе все писала, за исключением работы в группе "ВИА Гра". Наступает такое время, когда устаешь. Психологи называют это модными словами: "человек перегорел". Наверное, то же самое пять лет назад произошло и со мной", - сказала Винницкая в интервью журналу "Отдохни".

Алена поделилась, что привыкла к постоянным переездам, ночевкам в отелях. И когда стало меньше гастролей, артистке было трудно привыкнуть к жизни "нормальной женщины".

"Когда у меня сократился гастрольный график, было сложно найти себя в быту. Поняла, что не знаю, что нужно делать дома. Это был замечательный жизненный опыт. Он вправляет мозги. Я поняла и приняла все, что случилось со мной в жизни. Изменилась, приобрела новые навыки, пришла жизненная мудрость", - поделилась исполнительница.