Певица никуда не выезжала, поделился блогер.

Украинская певица, телеведущая Алена Винницкая (настоящее имя - Ольга) находится в Киеве, и о ней есть "неутешительные новости" - она очень серьезно грешит рюмкой.

Артистка, "к большому сожалению, не смогла перебороть своих внутренних демонов", рассказал блогер Богдан Беспалов в видео, размещенном на его YouTube-канале. "Итак, эксклюзив - певица... находится в Киеве в своем доме, никуда она не выезжала. Я, честно говоря, не знаю, как подойти к этому вопросу деликатно... На сегодняшний день она грешит рюмкой, грешит очень серьезно", - сказал он.

Стоит отметить, что Алена Винницкая родилась в столице Украины 27 декабря 1974 года. С 2000 по 2003 год она была участницей группы "ВИА Гра", а позже начала сольную карьеру. Винницкая не только певица, но и автор и композитор.

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В начале 2020 года в СМИ появилась информация, что Алена Винницкая развелась с мужем Сергеем Большим, с которым пробыла в браке более 20 лет.

Артистка рассказала, что они с мужем расходились и более двух с половиной лет жили отдельно. Винницкая поделилась, что даже обращалась за помощью к психотерапевту, чтобы наладить отношения с мужем.

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