После длительного молчания артистка заговорила о личной жизни.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая, которая ранее высказалась о Надежде Мейхер и Вере Брежневой, рассказала о разводе с мужем. Артистка ответила, что стало причиной разрыва отношений с музыкантом Сергеем Большим.

Знаменитости в браке с 1993 года. Однако, как и большинство пар, они проходили кризисы в отношениях. По словам Винницкой, несколько лет назад они с любимым поняли, что им стоит пожить отдельно. Супруги взяли паузу и решили побыть некоторое время не вместе. Это им помогло и они восстановили свой союз, но уже с новыми чувствами и страстью.

"Начали встречаться с восемнадцати лет - еще детьми, по большому счету. И я думаю, нам нужно было разобраться в себе и своих отношениях. Но хочу сказать, что очень далеко мы друг от друга не отдалялись. Он очень любит мою маму, свою тещу, - и это взаимно. А потом, не забывайте, что у нас общее дело. Концертная деятельность и свела нас опять-таки вместе", - рассказала Алена в интервью для OBOZ.UA.

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Исполнительница признается, что ее отношения с Большим настолько необычные, что о них можно говорить часами. Сейчас супруги счастливы в браке и занимаются волонтерской деятельностью. Вместе они помогают ветеранам войны восстанавливать эмоциональное состояние после пребывания на фронте.

"Скажу так: чем больше совместных проектов у нас появляется, тем ближе становимся друг к другу. Сейчас активно погрузились в социальную деятельность. Наш благотворительный фонд занялся программой психологического восстановления и образования ветеранов российско-украинской войны, которую мы назвали "Новая перспектива", - добавила Винницкая.

Напомним, ранее мы писали, что Алена Винницкая впервые за два года вышла на связь и рассказала, чем занималась.

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