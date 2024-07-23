Артистка призналась, хочет ли стать мамой.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая откровенно поделилась мыслями относительно материнства. Исполнительница ответила, готова ли взять ребенка из детского дома.

Как известно, артистка уже более 30 лет в браке с продюсером, а сейчас военным Сергеем Большим. У пары нет детей. Ранее Винницкая рассказывала, что не родила ребенка когда-то из-за проблем со здоровьем.

На вопрос о том, готова ли певица усыновить ребенка, Алена категорически отвечает, что нет. По ее словам, на данный момент она не готова подарить необходимую любовь для малышей. Также звезда не уверена, сможет ли всю себя посвятить человеку, который не будет ей родным.

"Я чувствую, что не готова полюбить, а надо любить. Здесь других вариантов нет. Я не уверена пока что. На сегодня так: или свои, или никак, а как оно будет завтра - не знаю", - поделилась знаменитость.

Исполнительница не скрывает своего страха из-за того, что у нее может никогда не быть детей. Однако внутреннее состояние Винницкой пока что подсказывает ей, что она не готова к такой серьезной ответственности.

Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала о сложных отношениях с мужем. Она призналась, что боится развода с Сергеем Большим.

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