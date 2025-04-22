Певица призналась, есть ли у них с возлюбленным конкуренция между собой.

Известная украинская певица Елена Тополя, более известная как Alyosha, рассказала об отношениях с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Исполнительница раскрыла, из-за чего они могут поссориться и есть ли между ними конкуренция, как между артистами.

Тарас и Елена поженились в 2013 году. Их считают одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают троих общих детей: сыновей Романа и Марка, а также дочь Марию. Однако даже их брак не обходится без ссор.

В интервью для "33 вопроса от Люкс ФМ" знаменитость призналась, что конфликты у них возникают из-за разных мелочей. Часто сама Елена может "взорваться" из-за бытовых вещей и накричать и на мужа, и на детей. Однако, по ее словам, Тараса больше всего раздражает, когда мальчики много времени проводят с гаджетами. Тогда, как говорит его жена, получают не только сыновья, но и она.

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"Я могу ругаться и на ребят малых, и на больших. Тарас, его часто выводит из себя, раздражает сильно, когда мальчики слишком много играют в гаджеты. Он не может места себе найти, и он начинает просто так агрессивно сквозь зубы ко всем так общаться, потому что его это раздражает. Тогда все получают, не только ребята, которые играют в гаджеты", - поделилась звезда.

Однако относительно конкуренции в браке, как это часто бывает в отношениях двух звезд, у них ее нет. Они не соревнуются за первенство на сцене. Наоборот, женщина радуется за достижения своего любимого и поддерживает его в новых начинаниях. Но иногда у них возникают споры о важности работы друг друга.

"Я радуюсь его успехам. Творческой конкуренции нет. У нас конкуренция разве что в том, у кого будет более важная причина поехать по делам и кто останется с детьми дома на целый день. Иногда я считаю, что его дела не так важны уже, а иногда Тарас так думает о моих. Вот таким спорам есть место в нашей семье. А в остальном - конкуренции у нас нет", - добавила Тополя.

Напомним, ранее Елена Тополя перепела "Точку на карте" 2012 года на украинском и поразила новой версией хита. Украиноязычная версия трека получила новое название. Знаменитость внесла некоторые изменения не только в текст песни, но и в ее звучание.

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