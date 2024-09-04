Алена также высказалась о беглеце Владе Яме.

Известная украинская хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко, которая ответила, когда вернется с сыном в Украину, рассказала, как отреагировала на решение экс-супруга Дмитрия Дикусара пополнить ряды ВСУ. Знаменитость также высказалась о коллеге Владе Яме, который сбежал за границу.

По словам Шоптенко, она поддерживает связь с бывшим. Алена говорит, что иногда они могут написать друг другу. Как известно, сейчас танцовщица живет в Австрии. Туда она переехала после начала полномасштабного вторжения. А Дикусар стал на защиту страны.

Звезда признается, что решение Дмитрия о мобилизации, не стало удивлением для нее. Она убеждена, что сейчас экс-избранник на своем месте.

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"Я время от времени интересуюсь, как у него дела. И он - также. Но не скажу, что часто общаемся. Больше узнаю даже не от него, а от его ближайшего друга, который разговаривает с ним чаще. Дай Бог, чтобы у Дмитрия все было хорошо. Знаете, я не удивлена, что он пошел добровольцем на фронт. У него всегда было обостренное чувство справедливости. Я думаю, что он сейчас абсолютно на своем месте", - отметила Шоптенко в интервью для OBOZ.UA.

В дополнение, Алена высказалась о хореографе Владе Яме. Танцор уехал за океан в 2022 году и сейчас проживает в США.

Коллега беглеца говорит, что они никогда близко не общались и не стала осуждать его решение:

Вы знаете, мы общались исключительно в рамках проектов, в которых участвовали. А по поводу его отъезда скажу следующее: каждый делает свой выбор. Критиковать или осуждать - это не мое. Надо достойно жить свою жизнь - такова моя позиция.

К слову, Дикусар и Шоптенко познакомились на проекте "Танцы со звездами". В 2013 году пара поженилась. Однако уже через три года они развелись.

Напомним, ранее Шоптенко назвала человека, с которым должна была участвовать в "Танцах" вместо Зеленского.

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