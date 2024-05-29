Отцу актрисы исполнилось 85 лет.

Известная украинская юмористка, актриса и ведущая Елена Кравец поздравила папу с днем рождения. Звезда решила сделать сюрприз близкому человеку.

По случаю праздника Кравец приехала в родной город - Кривой Рог. Там она поздравила отца-пенсионера Юрия Викторовича с 85-летием. Актриса в своем Instagram опубликовала нежное видео с юбиляром. На кадрах она представила поклонникам отца и поделилась, что папа часто предлагает ей свою помощь, ведь переживает за дочь.

"Я сегодня в Кривом Роге по очень выдающемуся поводу. Вчера моему папе исполнилось 85 лет. Юрий Викторович. Мой папа очень за меня волнуется и спрашивает, чем я занимаюсь и чем помочь. Папочка, чтобы ты не волновался. Я занимаюсь в жизни тем, что мне интересно. И надеюсь, что приношу этим пользу. Ты мой хороший, с днем рождения тебя!" - поздравила Елена.

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К поздравлениям также присоединились украинские знаменитости и поклонники Кравец. Они написали теплые слова Юрию Викторовичу и пожелали ему долгих лет жизни.

"Поздравляю! Папу, тебя и всю вашу семью! Спасибо Юрию Викторовичу за невероятную дочь", - Маша Ефросинина.

"Поздравляю!" - Анатолий Анатолич.

"Боже! Поздравляй от меня!" - Оля Полякова.

"Классно, когда с папой такая дружба. Мои поздравления и здорового наполненного долголетия!"

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, какое последнее сообщение написала президенту.

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