Педан отметил, что они с Притулой дружат.

Украинский шоумен Александр Педан рассказал о своих отношениях с бывшим коллегой Сергеем Притулой. Он признался, что они редко общаются, но сохраняют теплые отношения.

"Притула суперзанятый, у него очень много своей работы, и у меня так же. Мы всегда уважали время друг друга", - пояснил Педан.

Ведущий отметил, что они с Притулой живут неподалеку друг от друга и иногда случайно встречаются, например, в магазине.

"Наша дружба на таком этапе, что мы можем встретиться завтра, не виделись год, а такое впечатление, что виделись вчера. Живем неподалеку друг от друга - увиделись в магазине, реально за хлебом", - объясняет Педан.

В то же время он считает, что их отношения сейчас скорее товарищеские, чем дружеские, поскольку они - разные люди с разными интересами.

"Мы товарищи. Дружба - это работа на самом деле. Я считаю, что дружба - это когда вы действительно очень часто видитесь, вы там крестите детей, как у нас в Украине принято, и так далее. Мы с Притулой после "Подъема" перешли, наверное, больше в стадию товарищей. Мы разные люди: я люблю экстрим, а Притула любит спокойный спорт. Больше все же товарищеские отношения у нас", - поделился шоумен.

Напомним, Александр Педан показал фото 21-летней давности с женой и поздравил ее с особым праздником.

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