С кем находится в отношениях и чем занимается телезвезда - читайте дальше.

Ольга Фреймут - украинская ведущая, которая прославилась благодаря программам "Ревизор", "Подъем", "Инспектор Фреймут" и так далее. Знаменитость давно ушла с телевидения и даже уехала за границу, однако до сих пор остается известной в Украине, а внимание общества к ее персоне не уменьшилось.

УНИАН подготовил материал о пути знаменитости к популярности, ее личной жизни и где она живет и чем занимается во время войны.

Путь Ольги Фреймут к популярности и завершение карьеры ведущей

25 февраля телезвезда отпраздновала свой день рождения, ей исполнилось 43 года. Ольга родом из Нового Роздола в Львовской области. Она получила образование журналиста во Львовском национальном университете им. И. Франко и в Городском университете Лондона. В Великобритании Фреймут работала официанткой, чтобы обеспечить свою жизнь за рубежом, а также на телеканале BBC. После обучения в Лондоне девушка вернулась в Украину.

Видео дня

2008 год стал решающим для 26-летней ведущей. Именно тогда началась ее звездная карьера. Она вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном стали ведущими утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале". Вместе они вели проект до 2011-го и за это время успели стать любимцами зрителей, их даже нарекли "золотой тройкой".

"Подъем" принес настоящую славу ведущей, после чего она стала звездой шоу "Ревизор", в котором проверяла гостиницы и рестораны разных городов на чистоту, качество еды и уровень обслуживания. Во многих заведениях до сих пор висят таблички с отличием "Ревизора".

Позже Ольга участвовала в съемках проектов "Кто сверху?", "КабриоЛето", "Война миров. Ревизор против Шефа" и "Инспектор Фреймут", а также была ведущей "Голос страны. Перезагрузка", "Маленькие гиганты", "На ножах".

Однако в 2014-м Фреймут решила уйти с "Нового канала". А потом она объявила, что уходит с канала "1+1 Украина" в 2017 году. Звезда на год поставила на паузу свою телекарьеру, после чего на "Новом канале" вышло ее авторское шоу "Оля ", которое было адаптацией американского формата "Шоу Эллен Дедженерес". Правда, проект оказался провальным и со временем программу закрыли. С тех пор женщина почти не появлялась на телевидении и завершила свою карьеру ведущей.

Фреймут решила сосредоточиться на соцсетях и начала активно вести свои блоги в Instagram и YouTube. Она создала канал, посвященный правилам этикета, а также выпустила несколько книг по этой теме: "Де їсть і з ким спить Фреймут", "Про етикет", "Етикет. Школа пані Фреймут".

Личная жизнь Ольги Фреймут

Первым мужем Фреймут был британский бизнесмен Нил Митчелл. О нем почти ничего не известно, только, что он был старше украинку на 20 лет. В 2006-м у пары родилась дочь Злата. За несколько месяцев совместной жизни Ольга поняла, что у них с любимым разный менталитет и им лучше разойтись. Будучи еще беременной, звезда ушла от мужа и вернулась в Украину.

Кстати, сейчас Злате уже 19 лет. Она до 2020 года жила в Украине, но после своего 14-летия уехала в США. Митчелл одна живет в Лос-Анджелесе, где учится в университете и занимается танцами. У девушки британское гражданство, но с родным отцом она не общается.

После возвращения в Украину знаменитость закрутила роман с продюсером "5 канала" Александром Ракоидом. Еще во время беременности женщины мужчина сделал ей предложение. Пара взяла церковный брак, но в ЗАГСе они так и не расписались. Их отношения завершились после четырех лет вместе.

Еще во времена работы на "Новом канале" Фреймут познакомилась со своим будущим мужем - гендиректором канала Владимиром Локотко. Паре приписывали служебный роман, но женщина уверяла, что между ними исключительно рабочие отношения. Позже, перейдя на "1+1 Украина", ведущая все же закрутила роман с Локотком.

Они долго скрывали отношения. Даже тогда, когда женщина была беременна. Лишь через полгода после рождения сына Валерия в 2016-м они вместе появились на публике и наконец рассекретили свои отношения. Через год Оля родила еще одного ребенка - вторую дочь Евдокию. Влюбленные заключили официальный брак в 2017 году.

Локотко был гражданином России, который попал под российские санкции. Однако в 2019 году, как ранее отмечала ведущая, РФ сняла санкции с Владимира. Сейчас у ее мужа паспорт Казахстана. Он подался на получение украинского паспорта еще до начала большой войны, но пока не стал гражданином нашей страны.

"Мой муж действительно был гражданином России, ну так сложилось, что он родился в Казахстане, он там (в России) учился, а потом уехал в Украину, и с 2006 года он живет, работает и является резидентом Украины. К тому же, у него есть персональные санкции от России, в 2018 году как на топ-менеджера украинской медиаиндустрии", - делилась Ольга.

Где сейчас и чем занимается Ольга Фреймут

Еще до 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война Фреймут выехала во Францию, чтобы отпраздновать там свой день рождения. После нападения оккупантов ведущая решила не возвращаться в Украину и переехала жить в Великобританию, поскольку там у нее есть родственники. Она не уточняла местонахождение мужа, но, скорее всего, он покинул страну вместе с семьей.

Время от времени Ольга приезжает в Украину, чтобы встретиться с родными. Она публикует в соцсетях новости о войне в Украине и участвует в благотворительных мероприятиях за рубежом. Сейчас звезда занимается воспитанием детей, а также иногда пишет для Sunday Express, где рассказывает о новостях Украины.

Недавно она сообщила, что открыла бизнес в Лондоне. Знаменитость создала "Клуб манер". Ведущая много лет подробно изучала правила этикета, а также рассказывала о них своим подписчикам в сети. А теперь решила создать проект, в котором будет обучать этим правилам других людей.

"Я счастлива. В Лондоне открыт Клуб манер О. Фреймут. Лекции буду вести я и эксперты, язык - украинский. Я очень горда, что есть такая возможность открыть проект-мечты. Теперь я в Лондоне также являюсь преподавателем от академии "Debrett's", единственной в Восточной Европе", - написала Фреймут.

Напомним, ранее Ольга Фреймут показала, как на нее набросился и обматерил поляк-путинист в Польше. Ведущую обзывали и выгоняли из страны, когда узнали, что она украинка.

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