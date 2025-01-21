Артист планирует выступить в Праге, Чехия.

В прошлом известный украинский певец Олег Винник, а сейчас беглец объявил о новых выступлениях за рубежом. Одиозный артист планирует дать первые концерты за время полномасштабного вторжения в Праге, Чехия.

Исполнитель, который молчит о войне, не выходит на связь и живет в Германии, запланировал сразу два концерта в Европе. Соответствующая информация появилась на Instagram-странице заведения The Diamond Hall, где он хочет провести свои выступления.

Как известно, в прошлом году Винник уже анонсировал в Польше, правда, он так и не состоялся из-за якобы "технических причин". Его перенесли на весну этого года и, вероятно, произошло это по другим причинам.

Видео дня

Дело в том, что билеты на концерт беглеца просто не продавались, а сейчас он поверил, что ситуация изменилась и решил попробовать свои силы в Праге. Выступления исполнителя запланированы на 14 и 15 февраля. После прошлого провального опыта Олег выбрал значительно меньшую площадку - ресторан.

"В эти особые вечера, посвященные Дню влюбленных, OLEGG VYNNYK подарит свои лучшие хиты, наполненные любовью, искренними эмоциями и невероятной энергетикой. Любимые песни, которые касаются самых глубоких струн души, создадут волшебную атмосферу, которая останется с вами навсегда", - говорится в анонсе.

На этот раз стоимость билетов значительно выше, чем была в Польше. Поклонникам его творчества, которые захотят посетить концерт, придется заплатить минимум 3 тысячи крон, а это более 5,2 тысячи. В стоимость билета также будет входить welcome-drink, фуршет и дискотека в стиле 90-х. А Винник будет исполнять свои треки в перерыве между танцами присутствующих.

Напомним, ранее в сети завирусился трек "Бачу-бачу" жены Винника. Песня Таюне, которая вышла семь лет назад, неожиданно стала очень популярной среди украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: