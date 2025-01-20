Песня, которая вышла семь лет назад, неожиданно стала очень популярной среди украинцев.

В сети неожиданно стала вирусной песня "Бачу-бачу" украинской певицы и жены артиста-беглеца Олега Винника - Таюне. Композиция внезапно начала набирать большое количество прослушиваний, а украинцы снимают под нее видео и публикуют в сети.

В TikTok завирусилось видео с выступлением Таюне на одном из концертов несколько лет назад, где она как раз выполняла вышеупомянутый трек. После этого пользователи начали записывать видео под песню исполнительницы и, можно сказать, повторили судьбу песни Тони Матвиенко "Кульбаби".

Как известно, эта композиция также вышла несколько лет назад, но тогда не была популярной, а в конце прошлого года возглавила музыкальные чарты и стала настоящим хитом, особенно среди молодежи.

Песню "Бачу-бачу", кстати, написал сам Винник для Таюне. В чем секрет такой внезапной популярности трека - неизвестно. Вероятно, ее быстро запоминающийся мотив и простой припев пришелся по душе украинцам.

В Telegram-канале "Злива" со ссылкой на собственные источники отмечают, что деньги от монетизации композиции 2018 года не получает беглец. По словам инсайдеров, эти средства получает экс-продюсер артиста Александр Горбенко.

"Но можете быть спокойны - эти деньги идут не Виннику. Монетизация всех его старых хитов, по словам инсайдеров, попадает прямо к продюсеру Александру Горбенко. Как говорят бывшие музыканты команды, Горбенко живет в Германии, будто бы даже на правах беженца", - отметили авторы Telegram-канала.

К слову, ранее сам Горбенко рассказывал, что Винник сбежал из Украины 27 февраля 2022 года, прячась под одеялом в авто его жены. Сейчас он живет в Германии и, похоже, не планирует возвращаться в Украину. В прошлом году певец запланировал концертный тур по Европе, который с треском провалился, поскольку люди не покупали билеты на его выступления. Олег почти не выходит на связь и не комментирует войну и продолжает наслаждаться заграничной жизнью, когда россияне почти ежедневно обстреливают Украину.

Напомним, ранее в сети завирусилась песня "Первый снег" Билозира, из-за которой его убили 25 лет назад. Коллектив из Ивано-Франковской области сделал кавер на композицию знаменитого артиста.

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