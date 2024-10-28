Певица также призналась, что перестала преподавать в киевском университете.

Известная украинская артистка Тоня Матвиенко высказалась о молодой певице Klavdia Petrivna и объяснила, как изменился украинский шоу-бизнес за время войны. Также звезда ответила, почему ушла с должности преподавателя университета.

Матвиенко считает, что за последние 2 года украинский шоу-бизнес изменился к лучшему. По ее мнению, раньше артистов делили на более популярных и менее популярных, но сейчас такого уже нет. Из молодых певцов Тоня выделила KADNAY, Phil It (Филипп Коляденко), Latexfauna, Ziferblat.

"Изменился к лучшему (шоу-бизнес - УНИАН). Однозначно. Раньше нас отделяли, первый эшелон, второй. А сейчас такого нет. Мне очень нравится", - сказала исполнительница.

Знаменитость высказалась и еще об одной молодой звезде Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко. Однако Матвиенко не входит в число поклонников 19-летней певицы. Наоборот, она говорит, что ей не нравится ее творчество.

"Я не могу ее долго слушать. Я устаю", - отметила Тоня.

Матвиенко рассказала и об изменениях в своей жизни. В частности, в прошлом году певица начала преподавать вокал в Киевском университете культуры и искусств. Она признается, что наслаждалась этой работой и ей нравилось работать со студентами, однако времени на все не все хватало. Поэтому Тоня решила уволиться и посвятить себя творчеству.

"Я уже не преподаю. Я устала. Один год проработала. Я сдулась как мяч. Поняла, что я не могу все успевать. Меня там звали и за границу, а ты ответственная и не можешь поехать. Перестала меньше ездить в благотворительные концерты, потому что был приоритет университет. А я так не хочу. Пока меня приглашают, и есть кому мне петь, я буду это делать", - объяснила артистка.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, чем занимается ее 25-летняя дочь и почему она живет отдельно. Певица ответила, какие у нее отношения с бойфрендом дочери.

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