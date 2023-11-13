Демьяну исполнился год.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов с женой встретили первый день рождения маленького сына Демьяна. Счастливая мама ребенка Вероника Вельч на своей странице в Facebook написала об этом радостном событии, отметив, что сын для самых близких является папиной сказкой и маминой лаской.

Женщина выложила в сеть искреннее видео, где папа с мамой держат мальчика на руках, помогая малому задуть первую в жизни свечу на торте. Демьян заинтересованно разглядывает яркий торт, а также пытается его потрогать.

Друзья и знакомые семьи поздравили Олега и Веронику с праздником и выразили искренние пожелания.

"Долгих лет и счастья всей семье!"

"Поздравляю очаровательного мальчика и его родителей! Очень рада за вас!"

"Поздравляем с днем Рождения вашего сыночка! Божьего благословения, здоровья, радости, мира, согласия, пусть все будет хорошо!"

"Родителей поздравляю и всю семью! Расти крепким и стой за Украину!"

"А какие вы красивые!"

Что известно о семье Олега Сенцова

Кинорежиссер Олег Сенцов до войны снимал такие фильмы как "Гамер", "Номера", "Носорог", получивший Гран-при на кинофестивале в Польше. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину Сенцов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Известно, что дома Сенцова ждет жена Вероника Вельч, на которой он женился летом 2022 года, и сын Демьян, который появился на свет год назад. Вероника родила мальчика в Америке, однако впоследствии малыш получил гражданство Украины. Сам Сенцов увидел сына лишь через несколько месяцев после его рождения, потому что был на фронте.

Ранее УНИАН писал, что Олег Сенцов рассказал о диагнозе сына.

Вас также могут заинтересовать новости: