Бывший узник Кремля показал, какой сейчас выглядит его 19-летний сын.

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов, недавно получивший контузию на фронте, рассказал о своем старшем сыне Владиславе. Парню уже 19 лет, в детстве ему диагностировали аутизм.

"Владу было три года, когда ему поставили диагноз "аутизм". Трудно принять, что твой ребенок не такой как другие, но еще труднее бороться с болезнью, от которой нет лекарства. Влад не разговаривал до шести лет, не умел играть игрушками, а просто бросал их и ходил бесцельно по кругу. Мы тоже ходили по кругу врачей, пробуя все методики, какие только существовали. Влада выгнали из двух обычных детсадов и он оказался в специализированном. Его удалось стабилизировать. Он заговорил, мало и плохо, но заговорил", - написал Сенцов на своей странице в Facebook.

Режиссер рассказал, что он и его бывшая жена пытались помочь сыну. Ребенка отдали в спецшколу, которая дала прогресс. Впрочем, там мальчика начали обижать. Сына Сенцова обзывали, а потому он не хотел ходить в школу.

Видео дня

"А потом наступил 2014 год, оккупация Крыма и тюрьма. Нас разлучили на пять лет и Влад вырос без меня. После моего освобождения забрать его в Киев было делом нелегким, но мы сделали это. Здесь он пошел в обычную школу, где ему не делали скидок, поэтому снова было тяжело. Он почти не знал украинский язык, но выучил его и решил поступать на художника театра кукол. С самого детства Влад любил две вещи: сказки и рисовать. Ему 19 лет, и он продолжает любить то же самое, потому что до сих пор живет как ребенок. Возможно, он останется таким навсегда, но главное, чтобы он оставался таким же светлым ребенком", - рассказал Сенцов.

Также режиссер, который ушел на фронт в начале полномасштабной войны РФ против Украины, поделился радостной новостью. Он узнал, что его сын сумел поступить на бюджет в престижное учебное заведение. 19-летний парень стал студентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

Олег Сенцов - последние новости

Недавно стало известно, что режиссер, который был узником Кремля, получил контузию на фронте. Сенцов рассказывал, что он попал в больницу. Впрочем, через несколько дней после этого режиссер снова вернулся на фронт. Тогда же Сенцов снова попал под обстрел. Он заверил, что у него и других ребят все хорошо, а запорожские врачи знают свое дело.

Вас также могут заинтересовать новости: