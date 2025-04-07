Владимир Гладкий поделился, как слова режиссера навсегда разорвали связь между ними.

Украинский актер театра и кино, известный по роли владельца ресторана Вадима Приходько в сериале "Участковый с ДВРЗ", а также по картинам "Пес" и "АТП Перевозчики", Владимир Гладкий высказался о режиссере Оксане Байрак. Артист вспомнил последнее общение с предательницей, которая поддержала Россию в войне, и, как они оборвали связь с ней.

В интервью для Алины Доротюк звезда сериалов рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения хотел быть полезным и помогал людям выехать из зоны боевых действий. Именно в феврале 2022 года состоялся его последний диалог с Байрак. В переписке с ней Гладкий сразу спросил, что она думает о войне и кто виноват в страшных событиях в Украине. Правда, в ответ на это Владимир не увидел четкой политической позиции.

"Я помню, как вывозил людей к границе, и мы с ней как раз параллельно переписывались в Instagram. Это были первые дни полномасштабного вторжения, я как раз забирал людей из-под Киева, из-под Ирпеня. Тогда это стало точкой невозврата: или ты с Украиной, или иди нах*р. Она говорила: "Я с украинским народом, я за народ, это все власть". Я спросил: "Кто бомбит сейчас Харьков?" И в ответ услышал что-то непонятное о байрактарах... И я сказал: "Все, до свидания!" - вспомнил актер.

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С того момента он ни разу не контактировал с режиссером. Возможно, сама изменщица пыталась связаться с артистом, но это было невозможно, поскольку Гладкий заблокировал ее в соцсетях.

В то же время он добавил, что ему нравилось сотрудничать с режиссером. Она, по его словам, выбирала актеров без проб и давала возможность импровизировать на съемочной площадке, а также от нее часто можно было услышать полезные советы.

"Мне нравилось с ней работать. Но, как по мне, должна быть позиция", - подчеркнул знаменитость и подытожил, что уже более трех лет не признает людей без четкой позиции относительно войны.

Что известно о выезде Байрак в РФ

Байрак была одной из самых известных украинских режиссеров. Однако все изменилось в 2022-м. Тогда кинозвезда публично стала на сторону агрессора и поддержала путинский режим. Более того, она из Одессы выехала в Россию. Находясь в первые дни большой войны в Украине, когда россияне атаковали Одессу, она заявляла, что это якобы наша страна виновата в обстрелах.

Осенью того же года стало известно, что Байрак находится в стране-агрессоре. Тогда ее заметили с актером Антоном Батыревым, который также поддерживает нападение оккупантов. Оксана и раньше "тянула" в украинский кинематограф российских артистов, в частности, и Батырева. Он сыграл главную роль в ленте "Ничто не случается дважды".

Напомним, ранее Андрей Исаенко призвал гнать Оксану Байрак из Украины. Актер против возвращения режиссера в Одессу. Он считает, что украинцы не должны давать ей возможность спокойно здесь работать, потому что она - предательница.

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