По словам Заднипровского, Байрак в России чувствует себя хоть кем-то.

Украинский актер Назар Заднипровский, снявшийся в таких фильмах как "Скажене весілля", "Останній москаль", "Будиночок на щастя", высказался о режиссере Оксане Байрак, которая во время полномасштабного вторжения сбежала из Украины в Россию.

Как он рассказал в интервью Алесе Бацман, Байрак - очень самовлюбленный человек. Ранее она чувствовала себя хоть кем-то, так как Россия финансировала ее фильмы и в них снимались российские актеры.

А после начала большой войны это прекратилось. Поэтому режиссер оказалась никому не нужна. В связи с этим она и переехала в страну-агрессора, чтобы вернуть себе какую-то значимость.

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"Возможно, ее здесь что-то прижало, приперло, и не так ей все. Россия давала ей деньги, к ней московские звезды прилетали, снимались у нее. Она была кто-то. После того, как ей прекратили московские деньги давать, прекратили у нее сниматься московские звезды, то она перестала кем-то быть. Она там чувствует себя кем-то, но ради этого нужно было предать родину. Я не понимаю..." - высказался Заднипровский.

Что известно об Оксане Байрак

Скандальная режиссер говорила, что война застала ее в Одессе. Несмотря на массированные обстрелы она продолжала говорить, что якобы Украина виновата в войне. Однако уже осенью 2022 года Байрак уехала в Россию, где ее застукали с актером Антоном Батыревым, который также поддерживает Россию.

Стоит отметить, что Байрак регулярно в своих фильмах снимала российских актеров. В том числе и Батырева. Он сыграл главную роль в ленте "Ничто не случается дважды".

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