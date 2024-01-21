Исаенко считает, что у нее осталась идея "русского мира".

Звезда фильма "Киборги" Андрей Исаенко в интервью УНИАН рассказал, как относится к режиссеру Оксане Байрак и почему ее ни в коем случае нельзя прощать.

Оксана Байрак была известной в Украине режиссером, однако постоянно "влипала" в скандалы. В начале большой войны она и вовсе поддержала РФ и выехала из Одессы в страну-агрессор.

Однако недавно она опубликовала в Instagram пост, в котором передала привет поклонникам из Одессы. Этот пост набрал множество гневных комментариев, потому что украинцы больше не рады видеть ее в родной стране.

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Андрей Исаенко тоже против возвращения Байрак в Одессу. Он считает, что украинцы не должны давать ей возможность спокойно здесь работать, потому что она - предательница.

"Всеми методами нужно препятствовать ее работе, нельзя давать ей возможность спокойно работать в Украине, если она в начале выбрала Россию. Думаю, у нее осталась идея "русского мира". Она и впредь может всовывать в головы людей о "братских народах" и так далее. А это плохая политика, я против этого", - сказал Исаенко.

Он добавил, что Байрак нужно отправить туда, откуда она приехала.

"Ее ни в коем случае нельзя прощать. Наоборот нужно выдворять ее из Украины", - подытожил актер.

Напомним, ранее еще один известный актер рассказал, почему Оксана Байрак сбежала в Россию.

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