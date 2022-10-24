К такому решению пара пришла после того, как увидела фото и видео с эвакуации детского дома.

Григорий и Кристина Решетник дали интервью ЖВЛ, где рассказали о своих намерениях пополнить семью. Звездная пара уже воспитывает троих сыновей, но на этом они не планируют останавливаться. Так, супруги задумываются над тем, чтобы усыновить ребенка, который остался без семьи.

"В марте я помню, как увидела фото и видео эвакуации детей с востока и юга. Там были также детки с Харькова. Маленькие детки, их забирали на автобусах… Я помню это, и это просто до слез. Их так много было…", - рассказала Кристина Решетник.

Кристину это видео настолько зацепило, что она нашла место, куда отвезли деток. Они собрали с Григорием гуманитарную помощь и поехали в детский дом на Закарпатье.

"Эти малыши в колясочках так хотят ласки, любви. Я говорю Грише: "Ты готов взять четвертого ребенка? Усыновить? Я бы хотела очень", - сказала жена телеведущего.

Сам Григорий Решетник не против того, чтобы усыновить ребенка. Но во время войны это невозможно - закон не позволяет. Поэтому сейчас они обсуждают это и готовятся, а после победы Украины планируют действовать.

"Возможно, не только четвертого, а еще и пятого. У наших сыновей свой "заказ". Мальчика, девочку. Мы считаем, что во время войны обязанность каждой семьи - думать об усыновлении. Душа разрывается, потому что хочется сразу всем помочь. Но усыновление - это очень ответственная вещь", - сказал Гриша.

Со своими детьми Решетники пока данную тему не обсуждали. Планируют поговорить тогда, когда примут окончательное решение.

Напомним, ведущий "Холостяка" рассказал об эвакуации родных из Николаева.

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