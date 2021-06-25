Популярная британская певица Дуа Липа стала лицом рекламной кампании осенне-зимней коллекции итальянского дома моды Versace. Для этого она кардинально изменила цвет волос.
«Горжусь быть частью этой кампании», – написала она в своем Instagram, опубликовав несколько фото.
Авторами снимков выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.
Комментируя рекламный кампейн в беседе с WWD, Донателла Версаче рассказала о выборе насыщенного огненно-рыжего оттенка волос для Дуа Липы:
«Блонд банален, хотя я и сама блондинка. А огненно-красный – символ страсти и силы».
По ее словам, она всегда восхищалась красотой певицы.
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