Исполнительница прокомментировала, что гордится быть частью этой рекламной кампании.

Популярная британская певица Дуа Липа стала лицом рекламной кампании осенне-зимней коллекции итальянского дома моды Versace. Для этого она кардинально изменила цвет волос.

«Горжусь быть частью этой кампании», – написала она в своем Instagram, опубликовав несколько фото.

Авторами снимков выступили фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

Комментируя рекламный кампейн в беседе с WWD, Донателла Версаче рассказала о выборе насыщенного огненно-рыжего оттенка волос для Дуа Липы:

«Блонд банален, хотя я и сама блондинка. А огненно-красный – символ страсти и силы».

По ее словам, она всегда восхищалась красотой певицы.

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Автор: Катерина Шварц