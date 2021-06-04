Известная британская певица Дуа Липа презентовала новый клип на песню «Love Again» из альбома «Future Nostalgia».
Новую видеоработу своей команды исполнительница опубликовала в своем Instagram.
«Спасибо моей банде за то, что всегда выручали!... Выучили хореографию за 45 минут, продолжали добавлять наряды в середине съемок, но мы сделали чертовскую штуку!» – написала Дуа Липа в подписи к ролику.
Клип снят в стиле вестерна с ковбойскими нарядами. В видеоролике певица предстает в сексуальном наряде. Она танцует, ездит верхом на электрическом быке и поет о том, что снова влюбилась.
Параллельно ковбои-клоуны с помощью лассо пытаются поймать гигантское куриное яйцо, которое парит в воздухе.
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