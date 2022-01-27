Поклонники заметили нереально сходство мамы и дочери.

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками фотографией, на которой позирует вместе со своей дочерью, внучкой Аллы Пугачевой - Клавдией.

В кадре девушки сидят на диванчике, а за их спиной горит неоновая надпись, которую Кристина не обошла вниманием: "Трудности перевода. Lost in translation! "Это был лишь только сон" или "Это была мечта Аллы"? Игра слов".

Поклонники же больше обратили внимание именно на дочь Орбакайте. По их словам, девочка очень похожа на свою звездную маму.

Читайте такжеЖену Дмитрия Гордона заподозрили в четвертой беременности"Красотки", "Копия мамы", "Одно лицо", "Как две капли воды", "Боже, как похожи", "Таки мечта Аллы", "Классные девчонки", - пишут поклонники.

Напомним, ранее были раскрыты неожиданные подробности интимной жизни Пугачевой и Галкина.

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