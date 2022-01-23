Говорят, что Алла Пугачева делает для супруга специальные отвары.

Российская певица и актриса Алена Кравец рассказала о личной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По ее словам, проблем в сексе у них нет, несмотря на большую разницу в возрасте.

Об этом сообщает "Собеседник".

Алена рассказала, что Примадонна выращивает на своем огороде аир, чабрец, хрен, шиповник, боярышник, зверобой и другие травы, которые повышают мужское либидо.

"Мне рассказывали, что она из них делает для мужа отвары, добавляет в чай и другие блюда. Это требует не так много времени, но зато результат – выше всяких похвал. Вы посмотрите на Галкина и сами все поймете! Так, как он, может выглядеть исключительно довольный всеми аспектами своей жизни мужчина", - сказала Кравец.

Читайте также17-летняя дочь Константина Меладзе рассказала о сложных отношениях с БрежневойТакже она добавила, что Галкину с Пугачевой хорошо, ведь ни одна другая женщина не сделала бы для него то, что делает Примадонна.

"Пугачева регулярно балует Максима своими коронными блюдами. Алла знает, что и куда нужно добавить, чтобы Максим был счастлив. На потенцию благотворно влияют специи, орехи и семечки, морепродукты, фрукты. Они со стола звездной семьи тоже не уходят. Советую всем женщинам брать пример с Аллы Пугачевой, и тогда разводов в нашей стране не будет", - добавила актриса.

Напомним, ранее Пугачева вышла прогуляться в снегопад и попала на видео Галкина.

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