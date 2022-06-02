Также артист рассказал, что первые полтора месяца с начала полномасштабной войны у него не было вдохновения для нового творчества.

Известный украинский певец Владимир Дантес во время телепремьеры песни "Обними" признался в главной ошибке прошлого.

На вопрос ведущих "Сніданку з 1+1", какие ошибки Дантес допускал до 24 февраля, он признается, что редко звонил маме, однако теперь хочет это делать каждый день.

Также артист рассказал, что первые полтора месяца с начала полномасштабной войны у него не было вдохновения для нового творчества. Судьбоносным стал один из разговоров певца с преподавательницей украинского языка Юлией Зарембой, которая сказала фразы, легшие в основу текста песни.

"Мы разговаривали, я сказал, что хочу разговаривать на украинском, но боюсь переходить, переживаю. А я услышал от нее "не бойся перейти", "не бойся ошибок". И подумал: прикольные строчки. Взял гитару, начал писать и оно пошло", - поделился знаменитость. Так и появилась песня "Обними".

Напомним, ранее артист рассказал, что отдал свой электрокар Tesla на нужды волонтеров. Теперь он помогает развозить бронежилеты и еду по Киеву.

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