Элитный автомобиль сейчас помогает доставлять гуманитарную помощь.

Украинский музыкант Владимир Дантес, который недавно расстался со своей женой Надей Дорофеевой, рассказал, чем помогает армии. Он говорит, что не считает нужным озвучивать все свои достижения, однако уточнил, что ради помощи волонтерам отдал им свой автомобиль Tesla.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"Я свою Tesla отдал волонтерам. Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А обо всем остальном я не буду говорить, потому что не могу", - поделился Дантес.

Отметим, электрокар Tesla Владимир приобрел в 2021 году. До этого у него был Hyundai Tucson, однако музыкант говорил, что хотел бы попробовать поездить именно на электрокаре.

Напомним, Дантес ответил, любит ли до сих пор Дорофееву и рассказал о судьбе их дома.

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