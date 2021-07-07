Фанаты певицы отреагировали массой комплиментов.

Известная американская поп-исполнительца Леди Гага подразнила поклонников откровенным селфи в соцсети.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Пусть твое сердце сияет как солнце", – подписала она короткое видео.

На опубликованной записи 35-летняя исполнительница показалась без макияжа и топлес, прикрывая грудь рукой.

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Автор: Катерина Шварц