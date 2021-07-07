Известная американская поп-исполнительца Леди Гага подразнила поклонников откровенным селфи в соцсети.
Ролик она опубликовала в своем Instagram.
"Пусть твое сердце сияет как солнце", – подписала она короткое видео.
На опубликованной записи 35-летняя исполнительница показалась без макияжа и топлес, прикрывая грудь рукой.
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