Поклонники певицы в восторге от новых фото.

35-летняя американская поп-исполнительца Леди Гага поделилась откровенными снимками с поклонниками.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

На снимках певица позирует спиной к фотографу в купальнике бикини синего цвета с принтом.

Леди Гага запечатлена с распущенными волосами, лежа на фоне океана рядом с бокалом.

«Самая красивая женщина в мире», «Обожаю тебя», «Настоящая русалка», «Шикарное тело», «Какая прекрасная фигура», «Королева», «Нереальная красотка», – отреагировали поклонники певицы.

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Автор: Катерина Шварц