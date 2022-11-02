Девушка рассказала историю о крупной финансовой потере в своем блоге.

Возлюбленная Владимира Дантеса Даша Кацурина рассказала, что ее бизнес пострадал из-за обстрела в ночь на 1 ноября. Речь идет о бренде одежды "KATSURINA". Подробностями знаменитость поделилась в блоге.

"Из-за атаки дроном РФ полностью сгорело отделение "Новой почты" в городе Полтава. Слава богу, жертв нет. Только минус один миллион грн в KATSURINA — там ждали наши пуховики. Они приехали с производства", — сообщила Даша.

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Отметим, что помимо собственного бренда одежды Даша также занимается ресторанным бизнесом.

Кто такая Даша Кацурина

Ранее супруги Даша и Михаил Кацурины были друзьями Вовы Дантеса и Нади Дорофеевой. Однако после того, как артисты сообщили о своем разводе, семейство Кацуриных также оповестило о решении расстаться. После этого пошли слухи, что Дорофеева якобы встречается с Михаилом Кацуриным. Летом 2022 года звезда подтвердила эту информацию.

Через какое-то время свой роман афишировали Дантес и Даша Кацурина. Экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что причиной этому стал секс вчетвером, который пары практиковали во время одного из совместных отпусков.

Напомним, Надя Дорофеева честно ответила на вопрос о беременности и детях.

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