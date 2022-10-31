Звезда рассекретила, планирует ли она заводить детей.

Певица Надежда Дорофеева устроила в своем Instagram-блоге вечер общения с подписчиками, где те могли задавать все интересующие вопросы. Например, фанаты спросили о том, сколько сейчас весит знаменитость. Надя показала одно из своих недавних фото и отметила, что сейчас ее вес - 49 кг.

Также фаны не смогли пройти мимо темы беременности. Ведь еще со времен отношений с Владмиром Дантесом поклонники едва ли не на каждой фотографии видели у Нади "округлый животик". Сейчас она обнародовала снимок своей осиной талии и написала, что не беременна.

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Некоторые подписчики предположили, что Надежда может быть чайлдфри и вообще не хочет ребенка. Однако и здесь звезда не оправдала их предположений.

Личная жизнь Нади Дорофеевой

Напомним, что в марте 2022 года звезда заявила о разводе с Вовой Дантесом. Пара разошлась после шести лет в браке. Практически сразу после этого начали ходить слухи о том, что Надежда встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Летом певица подтвердила это.

Сейчас Дорофеева периодически показывает Кацурина в своем блоге, а также в Instagram-stories появляются и дети Миши.

Также УНИАН писал, что Надя Дорофеева и Оля Полякова разрыдались на "Голосі країни-12".

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