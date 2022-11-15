Во вторник Россия совершила новый массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Из-за этого во многих областях перебои со светом и связью.

15 ноября российские войска снова выпустили ракеты по мирным городам Украины. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, по состоянию на 17:00 зафиксировано 85 ракет - это больше, чем во время самой крупной массированной атаки 10 октября. Как на обстрелы отреагировали украинские знаменитости - читайте в материале УНИАН.

Джамала

Артистка опубликовала актуальную карту воздушных тревог Украины и сообщила о том, что Россия выпустила рекордное количество ракет.

Екатерина Осадчая

Телеведущая призвала оставаться в укрытиях и добавила: "Х*й вы нас победите. Себя пугайте. Только и можете, что забрасывать издалека, трусы проклятые. А с поля боя убегаете с енотом, твари".

Видео дня

Маша Ефросинина

Телеведущая и волонтер сделала публикацию о том, что известно о ракетной атаке 15 ноября. Звезда сообщила о попаданиях в жилой дом в Киеве, а также о "прилетах" в объекты энергетической инфраструктуры во Львове, Харькове, Ровном и на Хмельнитчине. Однако Instagram заблокировал ее публикацию.

Светлана Тарабарова

Украинская артистка рассказала, как ее подруга оказалась недалеко от взрыва в Киеве.

"Звонок: "Прячься, я видела ракеты. Ого! Взрыв! Я видела огонь! Три минуты из нашей жизни. Привет, реальность", – написала Тарабарова в Instagram-stories.

Alyona Alyona

Рэперша, которая всегда в своем блоге освещает тему актуальных военных событий в Украине, не стала молчать и в этот раз. Вот что она написала: "В который раз происходит геноцид моей нации. Враг устроил очередной массированный ракетный обстрел по всей территории Украины. Ракеты врага снова летят в дома мирных людей".

Андрей Бедняков

Звезда "Орла и решки" родом из Мариуполя написал в своем Instagram-блоге: "Когда во дворе ты в чесном бою получаешь п*зды от своего противника, ты начинаешь бросать камни. Но перед всеми на районе ты как был лузером, так и будешь. По Украине снова попадания ракет в жилые дома. Держимся!"

Напомним, скандальная блогерша Стужук публично отреклась от Украины.

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