В ночь на 16 мая РФ снова совершила атаку по мирным украинцам. Ракеты летели по столице.

Ночью 16 мая россияне 18 ракетами обстреляли украинскую столицу. Как сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, это были ракеты Х-47 "Кинжал", "Калибр", "Искандер-М" и другие. К счастью, нашим силам ПВО удалось сбить все цели.

Украинские звезды поблагодарили защитников за то, что они так мужественно обороняют свою землю в ночное время, пока все спят и не ожидают ударов ракет.

Анна Кошмал

Звезда сериала "Сваты" во время атаки по Киеву находилась в туре по Украине. Она выложила снимок, сделанный в окно поезда и написала: "Спасибо силам ПВО за надежную защиту. Как вы пережили это?"

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Злата Огневич

Экс-главная героиня проекта "Холостячка" этой ночью находилась в Киеве. Она призналась, что взрывы, которые происходили в столице, она слышала довольно громко. Вероятно, это было где-то рядом с местом, где она живет.

"Взрывы. Небо в огне. Оставайтесь в укрытиях до конца тревоги. Берегите себя!" - обратилась к фанатам певица.

Григорий Решетник

Ведущий шоу "Холостяк" выложил у себя в Instagram-профиле сводку Воздушных Сил ВСУ о том, сколько ракет им удалось сбить этой ночью. Мужчина также со словами благодарности обратился к украинской армии.

"Вы - наши боги. Теперь стало ясно, что Украина победит. Слава нашим Героям и Героиням", - кратко написал Григорий.

Екатерина Осадчая

Телеведущая, которая регулярно публикует у себя в блоге последствия прихода "российских освободителей", обратилась к фанатам рано утром. Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сейчас захватчики пытаются бомбить все, до чего дотягиваются.

"Громко, страшно. Ночь между двумя стенами. Но живы и с утра спешим жить..." - написала Осадчая, поблагодарив силы ПВО за то, что у нее есть возможность проснуться этим утром.

Андрей Бедняков

Звезда шоу "Орел и решка" напомнил о том, что нельзя снимать и публиковать в соцсетях место "прилета", поскольку это может быть на руку оккупантам при корректировании огня. Он кратко поддержал своих поклонников: "Громко. Но не снимай, не выкладывай, не переживай. Им все равно п*зда".

MamaRika

Певица и молодая мама рассказала, что утро хоть и не доброе, но благодаря силам ПВО, которые сбили все ракеты захватчиков, это утро вообще есть.

"Это невероятно! Вы - Боги! Целуем ваши руки и ваши светлые головы за такой результат", - сказала исполнительница.

Напомним, россияне "накинулись" на Сердючку после выступления на Евровидении-2023.

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