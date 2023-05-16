Ночью 16 мая россияне 18 ракетами обстреляли украинскую столицу. Как сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, это были ракеты Х-47 "Кинжал", "Калибр", "Искандер-М" и другие. К счастью, нашим силам ПВО удалось сбить все цели.
Украинские звезды поблагодарили защитников за то, что они так мужественно обороняют свою землю в ночное время, пока все спят и не ожидают ударов ракет.
Анна Кошмал
Звезда сериала "Сваты" во время атаки по Киеву находилась в туре по Украине. Она выложила снимок, сделанный в окно поезда и написала: "Спасибо силам ПВО за надежную защиту. Как вы пережили это?"
Злата Огневич
Экс-главная героиня проекта "Холостячка" этой ночью находилась в Киеве. Она призналась, что взрывы, которые происходили в столице, она слышала довольно громко. Вероятно, это было где-то рядом с местом, где она живет.
"Взрывы. Небо в огне. Оставайтесь в укрытиях до конца тревоги. Берегите себя!" - обратилась к фанатам певица.
Григорий Решетник
Ведущий шоу "Холостяк" выложил у себя в Instagram-профиле сводку Воздушных Сил ВСУ о том, сколько ракет им удалось сбить этой ночью. Мужчина также со словами благодарности обратился к украинской армии.
"Вы - наши боги. Теперь стало ясно, что Украина победит. Слава нашим Героям и Героиням", - кратко написал Григорий.
Екатерина Осадчая
Телеведущая, которая регулярно публикует у себя в блоге последствия прихода "российских освободителей", обратилась к фанатам рано утром. Она призвала не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку сейчас захватчики пытаются бомбить все, до чего дотягиваются.
"Громко, страшно. Ночь между двумя стенами. Но живы и с утра спешим жить..." - написала Осадчая, поблагодарив силы ПВО за то, что у нее есть возможность проснуться этим утром.
Андрей Бедняков
Звезда шоу "Орел и решка" напомнил о том, что нельзя снимать и публиковать в соцсетях место "прилета", поскольку это может быть на руку оккупантам при корректировании огня. Он кратко поддержал своих поклонников: "Громко. Но не снимай, не выкладывай, не переживай. Им все равно п*зда".
MamaRika
Певица и молодая мама рассказала, что утро хоть и не доброе, но благодаря силам ПВО, которые сбили все ракеты захватчиков, это утро вообще есть.
"Это невероятно! Вы - Боги! Целуем ваши руки и ваши светлые головы за такой результат", - сказала исполнительница.
Напомним, россияне "накинулись" на Сердючку после выступления на Евровидении-2023.