Пропагандисты регулярно распускают слухи об Андрее Данилко.

Украинский артист Андрей Данилко выступил в гранд-финале Евровидения-2023 в образе Верки Сердючки с песней "Dancing Lasha Tumbai" - именно с этой композицией Данилко представлял нашу страну на Евровидении-2007. Тогда россиянам послышалось, что он пел "Раша, гудбай", из-за чего разгорелся нешуточный скандал.

В этом году артист исполнил фрагмент конкурсной композиции во время номера-открытия 13 мая. Там он все же спел "Раша, гудбай", что возмутило россиян.

Так, в росСМИ назвали это "хамским поведением", "жалким положением", "вакханалией" и "выходкой отчаяния".

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"Андрей (Данилко, - ред) сейчас находится в жалком положении. Он прекрасно понимает, что дорога в Россию ему закрыта навсегда. Тех денег, которые он здесь зарабатывал, нет и больше не будет", - заявил в комментарии российской прессе промоутер Сергей Лавров, который называет себя "близким другом музыканта".

По словам Лаврова, Данилко "пытается хоть как-то закрепиться в Европе".

"На его редкие концерты в европейских городах ходят в основном украинцы. Европейцы его просто не знают. Он понимает, что ему сейчас нужно хоть чем-то брать, чтобы иметь возможность заработка. Данилко спел "Russia, goodbye", чтобы о нем поговорили, чтобы его обсуждали", - сказал Лавров.

Стоит отметить, что Андрей Данилко и правда часто дает концерты за границей. На каждое его мероприятие собирается полный зал довольных слушателей, а билеты раскупаются молниеносно.

Ранее в комментарии УНИАН Данилко объяснил, почему его так ненавидят в России.

"Сердючка - музыкальный враг номер 1 [в России]. Вы не понимаете, насколько путинскую пропаганду бесит Сердючка, потому что она смеется и поднимает настроение. Под эти песни все начинают танцевать и петь "Ще не вмерла Україна…" На Новый год я сидел один дома, ко мне никто не приехал, я даже не успел выпить шампанского, как услышал семь ударов ракет. Я вышел в коридор, потому что мало ли, что Путину в голову взбредет. А в это время на Тверской (главная улица Москвы, - ред) играла "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так!" Их это бесит, и они уже не знают что с этим делать", - рассказал артист.

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