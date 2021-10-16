Поклонники восхитились архивным фото Примадонны.

На фан-страничке дочери российской звезды Аллы Пугачевой появилось ее архивное фото.

Так, на черно-белом снимке Примадонна предстала в дубленке и шляпе. Также у нее на лице яркий макияж с акцентом на глаза. Поклонники предположили, что на фото звезде лет 30. Там она еще с темными длинными волосами, которые собрала в высокий пучок.

"Вот здесь она красавица", "Какая красивая незнакомка", "Вы на этом фото супер", "Как леди", "Лисичка", "Как Анна Каренина", "Прекрасное лицо прекрасной женщины", - пишут комментаторы.

Алла Пугачева - 72-летняя российская певица, народная артистка СССР. В репертуар певицы входит более 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском, украинском языках, а её дискография насчитывает 19 студийных альбомов. С 1976 по начало 1990-х годов по результатам опросов всесоюзных музыкальных хит-парадов неизменно признавалась лучшей певицей года.

В 2010 году прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности: часто принимает участие в сборных концертах и телепередачах. Замужем за Максимом Галкиным. Имеет двух дочерей, сына и троих внуков.

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Автор: Диана Могилевич